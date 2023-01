Vahistati spordiklubist varastatud võtmega võõrast autost raha tuuri pannud mees

Teade sellisest vargusest jõudis politseini 26. detsembril, kui selgus, et sama päeva hommikul kella 9-10 vahel on Pärnus Laial tänaval spordiklubi riidekapist varastatud sõiduki Mercedes-Benz võtmed, sisenetud parklas seisnud autosse ning varastatud autost 2000 eurot sularaha ja dokumendid.

Pärnu politseijaoskonna uurija Lennart Pulk rääkis, et politsei tabas varguses kahtlustatava mehe Pärnu kesklinnast 30. detsembri öösel. "Varguses kahtlustatava 21aastase mehe tabamisel oli meile suureks abiks spordiklubi, kellega koostöös tegime kindlaks mehe liikumise, sealhulgas selle, et ta sisenes spordiklubisse enda kliendikaardiga," rääkis uurija.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Maarja Gustavsoni sõnul võeti kuriteos kahtlustatav kohtu loal vahi alla. "Sama meest kahtlustame selles, et ta võis aasta jooksul toime panna mitmeid narko- ja isikuvastaseid süütegusid. Prokuratuuri hinnangul näitab see, et kahtlustatav ei arvesta vabaduses teiste turvalisuse ja õigustega," selgitas prokurör. "Arvatavasti ei suudaks kahtlustatav vabadusse jäädes ka narkootikumide tarvitamisest hoiduda, mistõttu otsustasime nii tema enda kui ka teiste heaolu tagamiseks taotleda tema vahistamist."