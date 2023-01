Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor kandideerib riigikokku

“Praegune koolivõrk pärineb suuresti 20 aasta tagusel omavalitsuste mudelist, õppekava tugineb 30 aasta tagustele teadusuuringutele, õpetajate järelkasvuga tegelevad ühiskondlikud organisatsioonid, laste vaimse tervise ja hariduslike erivajaduste tugispetsialiste otsitakse aastaid ning üldharidust reguleeriva seadusega on koolidele lisandunud kümneid ülesandeid sama rahastusmudeli juures,” loetles Aasamets probleene, lisades, et seda nimekirja võiks jätkatagi. “Kuid olulisem on “tehtagu-antagu” mentaliteedi asemel ise teha ja anda,” leidis ta.