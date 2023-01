Pärnu vutimees sõlmis esimese välislepingu

"Eesti koondises mänginud Robert näitas koduliigas, et väravate löömine pole talle võõras ja loodame, et ta näitab oma oskusi ka Nowy Saczis. Meil on hea meel, et meie meeskonnaga liitus nii kogenud mängija ja usume, et ta aitab meil järgmiseks hooajaks võistkonnale seatud eesmärke saavutada," rääkis klubi president Miłosz Jańczyk.