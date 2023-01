Garri Raagmaa ⟩ Kolledž sihib 1000 tudengi piiri ületamist

Järgmiseks sügiseks 800+ üliõpilast

Disainmõtlemise ja digiturunduse õppekava, mis õpetab veebis turundamist, sai hoobilt 40 õppijat. Eesti ettevõtjad on aru saanud digioskuste vajalikkusest ja võtavad nüüd kiiresti avalikule sektorile järele. Kui Pärnu tööturule lisanduks kohapeal ette valmistatavad koodikirjutajad, multimeedia disainerid ja süsteemiadministraatorid-turvajad, annaks see Pärnule uute tasuvate IT-töökohtade loomiseks tunduvalt enam eeldusi.

Arvud on olulised. Veel tähtsam on aga lõpetajate edukus ja omakorda vilistlastele elukestva õppe pakkumine. Seda nii praktiliste mikrokraadide ja täiendusõppena, kuid ülemisest otsast doktorikraadini välja. Kasutades ära üle-ülikoolilist doktoriõppe reformi, saime jala ukse vahele, et oma akadeemilist järelkasvu kohapeal juurde kasvatada. Kui ise personali ei koolita, on mujalt kraadiga inimeste toomine väga kallis.