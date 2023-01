25 aastat barbarite filmipäevadest ⟩ Uued põlvkonnad janunevad moodsate visuaalide järele

Aprillis 1998 toimusid Mai kultuurikeskuses Pärnu filmipäevad. Kunstnikud lõid filmimeestelt ürituse üle. “Süüdi” on selles Mai keskuse reklaamijuht Tiiu Leis ja videokunsti nuusutanud Al Paldrok.

Mai kultuurikeskuses 25 aastat tagasi toimunud barbarite filmipäevadest on edasi liigutud AV-kärasse. Pärnu Fideofestivali (nimi on tuletatud filmi- ja videopäevadest) korraldaja Al Paldrok väidab, et tänapäeval vaatab iga mees filmimehena maailma läbi oma mobiiltelefoni kaamera.