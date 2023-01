Vabakäigul koeramürakas hoiab kohalikke hirmul, ametkonnad laiutavad käsi

Viimati sai tolle hulkuva koera hambaid tunda väike taksilaadne Tipsu. Aasta esimesel päeval läks Airi oma lemmikuga tavapärasele jalutuskäigule. Tuppa suundudes silmas ta eemal suurt koera hooga nende poole tormamas. “Sain kohe aru, kelle koer see on, ja teadsin, et ta ründab meid,” meenutas ta.