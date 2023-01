Kalev Kaljuste ⟩ Et kohalikel oleks tuulepargist päriselt kasu

2010. aasta keskel olin teada saanud, et 2011. aasta kevadel suletakse ajalooline Eesti esimene briketivabrik. Nii nagu Enefit Greeni projektijuht Lauri Ulm eelmise aasta 23. detsembril pressiteate (Enefit Green on otsustanud alustada Sopi–Tootsi ja Kelme I tuuleparkide ehitusega. Tegu on viimaste aastate suurima investeeringuga taastuvenergiasse ning kokku investeerib Enefit Green nendesse parkidesse järgmise kahe aasta jooksul ligemale pool miljardit eurot.) videoülekandes ütles, nägin ma ammendunud turbamaardlas võimalust rajada sinna tuulepark.