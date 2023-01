Koduotsija ⟩ Muhe Kristo otsib sügajat

Kristo sai varjupaigas kiibi ja parasiiditõrje, ta kastreeriti ja vaktsineeriti. Detsembri viimasest päevast on ta valmis koju minema, et asuda täistööajaga sterssimaandaja ametisse.

Teadlased on DNA analüüside põhjal selgeks teinud, et Vanas-Egiptuses oli muistsete miisude kasukamuster just triibuline. Seda kinnitavad ka Egiptuse seinamaalingud, kus enamasti on kujutatud triibulisi hiirekütte. Kui oled valmis esiisade uhket rüüd kandvat Kristot kodustama, saad kassipoisiga tutvust sobitada Pärnu loomade varjupaigas. Lisainfot võib küsida e-posti teel, kirjutades parnu@varjupaik.ee, ja telefonitsi 524 6705.