Pärnu noored lauljad ja muusikud särasid konkursil Itaalias

WAFi laulukooli juhataja Maiken lausus, et Eestist oli esindatud kaks kooli – WAFi kõrval oli suure esindusega kohal Pärnu muusikakoolgi – ja mõlemal läks väga hästi.



“Wafikatest said kõik mingi koha, sealhulgas meie Pärnu lauljad: Elise Pani saavutas teise koha ja Berit Potman kolmanda koha oma vanuserühma (poplaulu) kategoorias,” jagas Maiken rõõmu. “Minule oli see esmane kogemus, aga meie Tartu WAFi õpetaja on käinud oma õpilastega ka varem eri lauluvõistlustel välismaal, kuhu siis uuesti kutsutakse.”



Konkurss toimus aastavahetuse eel Lõuna-Itaalias Salerno provintsis. Pildil WAFi noored. Foto: Maiken/WAF Laulukool





Pärnu muusikakooli flöödiõpilane Elise Pähkel võttis konkursist osa sooloinstrumentalistina ja võitis esikoha. Õpetaja Marju Mäe juhendatav flööditrio koosseisus Elise Pähkel, Mark Oliver Miljan ja Aaron Unt pälvis samuti ansamblite arvestuses esikoha, klaveril saatis neid Anu Russak.



Karl Kallastu saavutas omaloomingulise laulu kategoorias esimese ja Camilla Kaaver samas arvestuses teise koha, mõlema õpetaja on Marge Lumisalu. Aita Kaaveri lauluõpilane Carola Kaaver võitis esikoha muusikali kategoorias.



“Eestlased tegid peaaegu et puhta töö,” kiitis Marge Lumisalu. Ta lisas, et osalejate tase oli konkursil kõrge, samal ajal on eestlased harjunud parema korraldusega. Kui meil mõeldakse kõik pisiasjadeni läbi ja peetakse ajagraafikutest kinni, siis seal võeti lõunamaa temperamendile kohaselt asja tunduvalt vabamalt ega lastud ennast kellaaegadest häirida.



“Elamus ise oli muidugi huvitav, aga kehv helitehniline pool sõi palju seda toredust ära ja häiris esinemisel ka noori,” tõdes Lumisalu. “Hotell ja söögid olid samas kõik väga head.”