Tõsiasi, et aasta 2022 oli Pärnumaal liikluses pea kõigi põhiliste näitajate poolest hullem kui eelnenu, ei pane ainult kulmu kergitama, vaid tekitab ohutunnet. Soovime ju kõik, kes me liikluses osaleme – olgu need jalakäijad, autojuhid, jalgratturid või särtsutõuksiga kulgejad – õhtuks elusa ja tervena koju jõuda.