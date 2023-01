Pärnu korvpallimeeskonna juht: Hullu pole midagi, olime aasta tagasi samas seisus

Pärnakatel õnnestus eelmisel hooajal mõlemas liigas kalevlastel selg prügiseks teha: Eesti-Läti ühisliigas võideti Cramot veerand-, kodusel tšempionaadil poolfinaalseerias. Nüüd on aga mõlemad meeskonnad täiesti uut nägu.

"Tänasel päeval ei saa enam kahe meeskonna rotatsioone võrrelda: kui neil on võtta 11–12 meest, kes kõik võivad mängu teha, siis meil oli täna seitse–kaheksa kutti," tõdes Kärp pärast laupäevast matši. "Aga ütlesin poistele just riietusruumis ka: häda pole midagi, me ei kaotanud häbiväärselt!"