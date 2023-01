SELGITUS ⟩ Miks ei olnud laupäevase lehe vahel telekava?

2023. aasta esimese laupäeva leht ilmus 12küljelisena. Aastaid tagasi oli laupäevasel lehel 20 külge, viimasel ajal 16 külge. Lehekülgede arvu vähenemine on seotud eelkõige reklaamimüügiga, aga ka paberi hinna tõus on mänginud otsustes oma osa. Kuna külgi on vähem, tuleb toimetuses valida, mida trükkida, millest loobuda. Meie esmane valik on Pärnumaad puudutavad uudislood ja siinseid inimesi puudutavad olemuslood. Nende kirjutamine ja avaldamine on meie ülesanne ja seda ei tee keegi teine.