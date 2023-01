Suvepealinna sepitsetakse suurt riigikaitsemaad

Praegu on kõnealusel maa-alal kümme eri katastriüksust. Need kuuluvad Pärnu linnale. Üldplaneeringu järgi on seal üldkasutatavate ehitiste ning puhke- ja haljasala maad.

“Kaitseliidu Pärnumaa malev on nende kinnistute naaber ja tundub igati asjakohane see planeering algatada,” lausus linnavolikogu 15. detsembri istungil eelnõu tutvustanud Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski (valimisliit Pärnu Ühendab) oma ettekande lõpus.

See sõnavõtt ajas mõnegi rahvaesindaja segadusse. Kui volikogule esitatud dokumentides kirjutatakse üksnes detailplaneeringu algatamisest, näis kohalikele poliitikutele nüüd, et linnavalitsusel ja Kaitseliidul on kaup juba koos ja nad peavad hääletama sellegi üle, kas lubada linnavalitsusel ja Kaitseliidul tehingut teha. Linn ja Kaitseliit on juba kokku leppinud, milliseid maid nad omavahel vahetavad, kui kõnealuse ala juhtotstarvet on muudetud.