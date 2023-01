Pärnus ja Jõulumäel tulevad taas tasuta suusatunnid

Projekti “100 tasuta suusatundi” raames toimuvad treeningud algavad pühapäeva, 15. jaanuari keskpäeval Jõulumäe spordikeskuse suusastaadionil, kuhu Jõulu suusaklubi treeneri Anu Taveteri näpunäidete järgi on oodatud klassikastiili harjutama täiskasvanud algajad ja pisut oskajad.

Eraldi suusatreeningud on nii Jõulumäel kui Pärnus Raeküla tervisespordiradadel lastelegi ja Anu Taveteri, Kadri Madissoo ja Thea Kase käe all saab harjutada saab nii vaba- kui klassikalist tehnikat.

“Häbeneda pole vaja, sest valesti suusatamist pole olemas,” kinnitas Madissoo. “Igaüks võib suusatada just niiviisi, kuidas talle meeldib. Mina treenerina saan õpetada, kuidas seda kergemini ja energiasäästvamalt teha. Laste harjutused on lõbusad, et suusatamine huvi tekitaks ja meeldiks.”