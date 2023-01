KOLUMN ⟩ Mida paksem sõber, seda parem

Ta aitab uinuda ja mõtteid klaariks teha. Ta aitab mul mõista iseennast, kaasat, last ja koera.

Ta utsitab puhkama, andes ühtaegu ideid, mida järgmiseks ette võtta. Ta kustutab mu seiklusjanu ka siis, kui tervis mängib mäkra või rahakotis haigutab tühjus. Aga kui peaksin taas rännuteele asuma, on ta kindlasti minu esimene valik, keda kaasa võtta.

Ta meeldib mulle igas mõõdus. Võiks isegi öelda, et mida priskem, seda parem, ehkki kaal pole eales olnud määrav. Nüüd ma luiskasin. Soojamaareisil basseini ääres eputaks siiski pisema eksemplariga ja tunnistan, et teinekord olen lummava palge lõksu langenud, eelistades seda, kelle huul erksamat värvi.

Pubekana pidasin teda tüütuks, koormavaks. Temast lihtsalt ei pääsenud. Sund ei ole kunagi sõprust sünnitanud. Võib-olla mul oli õigus, võib-olla ma polnud valmis sügavamaks suhteks. Vahest ma ei taibanud toona, et ta võiks vastavalt minu meelelaadile muutuda, igal järgmisel kättevõtmisel end teise nurga alt avada. Ennäe, inimene elab ja õpib, muigan nüüd.

Minu parim sõber on raamat.

Raamatukogude aasta andis 2022. aasta lõppedes teatepulga üle liikumisaastale, mis ­­­­ ei tähenda, et suures spordituhinas peaks vaimuteravus tagaplaanile jääma. Neid kaht on hõlp mitmeti ühendada. Esiteks: kõrvaklapid pähe, audioraamat tööle ja terviseradu mõõtma. Teiseks: ammutada inspiratsiooni inimestelt, kelle elu on keerelnud spordi ümber. Praegu sobitan näiteks tutvust Lembitu Kuusega, kellega tema eluajal ei olnud mul kahjuks au kohtuda. Mu parim sõber annab nüüd võimaluse veeta iidoliga aega oma elutoa sohval, koer kaisus, samal ajal kui naispere nohiseb.