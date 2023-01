Toomas Kivimägi ⟩ Sündmused, mis muutsid tulevikku

Aga ka Soomes, Rootsis ja ... Kes oleks uskunud, et aastakümneid neutraliteedipoliitikat viljelnud ja Venemaaga heades suhtes olnud Soome otsustab liituda NATOga. Pilt on muutunud. Illusioone enam pole.

Kuid pole põhjust ülearu muretseda: NATO on pähkel, mida Venemaa pole suuteline ega valmis katki hammustama. See on meie peamine julgeolekugarantii. Aga vabaduse hind on tõusnud: kaitsekulude tõstmine kahelt protsendilt kolmeni tähendab riigieelarvele 330 miljonit eurot lisakulu. Mida kõike selle eest saaks ... Aga pärast 24. veebruari pole alternatiive.