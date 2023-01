Mujal nähtu aitab raamatukogul uueneda 21. sajandi vääriliseks

Raamatukogu tähendus on tänapäeval kogu maailmas ja meilgi muutunud. Juba ammu ei ole raamatukogu ainult see koht, kus krunniga ja sussides töötajatädi seljataga sõrmega viibutab, et olge vait. Lugejate austus raamatukogu vastu on siiski alles ja järelikult peab võimalus olema mõlemal: nii sellel, kes tahab natuke häälekamalt saalides ringi käia, kui süveneda soovijal. “Tasakaal peab valitsema,” lausub Krista Visas, kes Pärnu keskraamatukogu direktori ametikohale asus mullu 16. juunist.