Ornitoloogiaühing kutsub veelinde vaatlema

Praegu on hea aeg jälgida käesoleva aasta lindu auli, kes talvitab suurte parvedena Eesti rannikuvetes ja kelle arvukust saavad ornitoloogid peamiselt hinnata kesktalvise veelinnuloenduse andmete alusel.

EOÜ valis tänavuseks aasta linnuks auli, kelle sulestiku värvus sõltub aastaajast ja soost. Isaslinnu tunneb ära niitjalt pikenenud keskmiste sabasulgede järgi, mis on liigi isaslinnu kindel tunnuss. Ka on puhkesulestikus isalinnul pea ja kael valged ning põsel iseloomulik pruun laik. Tavaliselt nähakse Eesti vetes sellise sulestikuga linde askeldamas talvisel ajal. Emaslinnu sulestik on isenditi erinev ja noorlinde ja eri sulgimisastmetes linde määrata pole kerge.