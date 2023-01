Paraku tõstsid meie rahvaarvu Ukraina sõjapõgenikud, mitte meie endi pingutused siinse elukeskkonna edendamisel. Kindlasti pöörduvad paljud sõjakoleduste eest pakku tulnud olukorra rahunedes oma kodumaale tagasi, kuid kindlasti on nende seas tublisid ja tragisid, kes eelistavad siia paigale jääda. Arenguseire keskuse uuringu kohaselt on põgenike puhul tegu üldjuhul parimas tööeas olevate inimestega. Palju on lapsi ja noori.