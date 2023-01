Ajaleht ei ole luksuskaup

Taasiseseisvumise järgsetel aastatel, raskete 1990ndate algul, kui puudus oli kõigest, jooksid toimetused võidu ja lehed ilmusid seitse päeva nädalas. Hiljutises raadiosaates riivas kõrva Urmo Soonvaldi öeldu, et ajaleht on luksuskaup. Oleme jõudnud selleni, et nii tavaline paberleht on taandatud ühele pulgale Hugo Bossi või Diori kaubamärgiga. Mõlemad on luksusbrändid.