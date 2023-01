Uue mängumehega Sadam jäi Riia rongi alla

Teisel poolajal ei läinud pilt rõõmsamaks: kolmas veerand kaotati 15:24 ja neljas 9:18. Viimaks vaatas tabloolt vastu inetu, 44punktine kaotus (41:85) – see tähistas hooaja suurimat kaotust.

Gert Kullamäe ja Martin Müürsepa juhendatava satsi resultatiivseim oli 11 punkti toonud Robert Valge. Pärnakad tabasid väljakult viskeid vaid 26 protsenti: kahestel oli see 37 (13/35) ja kolmestel 12 (3/25).

Saimon Sutt (palliga) on tiiruga Pärnus tagasi.

Riia VEFil on nüüd Eesti-Läti ühisliigas 17 võitu ja kolm kaotust, mis annab teise asetuse. Pärnu on 16 tiimi konkurentsis esimesena play-off‘i joone all, kui tabelist vaatab vastu seitse võitu ja üheksa kaotust. Praeguse seisuga jäädakse sõelmängudest nelja võidu kaugusele.