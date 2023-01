Eesti 200 läheb valimistele sama esinumbri, kuid totaalselt uue nimekirjaga

Kadri Tali ütles Eesti 200 valimiskongressil peetud lühikeses kõnes, et erakond läheb Pärnumaal valimistele vastu tubli meeskonnaga.

Nädalavahetusel valimiskongressi pidanud Eesti 200 avalikustas, et märtsis toimuvatel riigikogu valimistel on Pärnumaa valimisringkonnas erakonna esinumber Kadri Tali ja esikolmikus on veel Peeter Tali ja Sulev Alajõe.