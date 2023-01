Nagu võilill tuules – Gerda Kordemets teeb Jüri Vlassovist elulooraamatut

“Eks me tundsime ikka ja nad (Kuldne Trio, toim) olid minu jaoks mingil ajal suured iidolid. Kui sündis muusikafilm “Võõrad öös”, olid nad ikka väga kuulsad poisid. Aga me ei olnud enne kuigi tihedalt kokku puutunud,” märgib ta.

Peagi valmiv raamat hakkab kandma pealkirja “Nagu võilill tuules. Jüri Vlassovi kuldne elu trioga ja triota”. Kordemets tunnistab, et siin mängis rolli veidike juhuski ja tegelikult võinuks see raamat kanda hoopis muud pealkirja ja olla suisa kellegi teise elust.

“Kirjastus Pegasus tegi ettepaneku, et ma kirjutaksin neile mingisuguse elulooraamatu ja ma kuidagi ei leidnud algul objekti, kes mind käivitaks ja kes ka nõus oleks. Sealt käis alguses läbi igasuguseid toredaid nimesid, nagu Andrus Vaarik ja Laine Mägi või Tarmo Leinatamm,” loetleb Kordemets. “Ja siis millalgi Tiina Laanem ütles, et kuule, aga Kuldne Trio! Ja mina küsisin täiesti juhmilt, et heldeke, kas neist siis ei ole raamatut,” muheleb ta.

Selgus, et paar poolpila-pulalugu on tõesti juba olemas, “Kuldne Trio. Ausalt ja avameelselt”, Mihkel Smeljanski ja Jüri Vlassovi enda kirjutatud.

“Siis juhtus see lugu, et Mihkel suri ära ja ma olin suhteliselt nukras seisus: kuidas ma ilma temata seda raamatut teen.

Võtsin mõtelda seda asja ja siis see fookus keeras väga loogiliselt Jüri peale. Ütlesin: kui Jüri tahab, et me seda teeme, siis teeme. Kuna nad olid nii kuulsad, on neil võib-olla lihtsalt kõriauguni sellest tähelepanust. Aga Jüri oli kohe rõõmsalt nõus,” kinnitab Kordemets, et neil on väga lõbus olnud.