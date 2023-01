Marika Valter ⟩ Suurlinna tuledes Paikuse

Haldusreformist on möödas pea kuus aastat. Sellesse on mahtunud õppetunde, ent palju rohkem uusi proovikive ja edulugusid. Hoolimata keerulistest aegadest (sõda Ukrainas ja COVID) on Pärnu “eeslinna” Paikuse areng jätkunud ja seda oma eripära säilitades.