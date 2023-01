Galerii ⟩ Mehed püüavad jää peal kala, vesi kõrval solisemas

Papiniidu silla all jõe keskosas tulvab vesi vulinal. Sealsamas vasakkalda lähedal jääl leotas mitu meest tihedas lörtsituisus vees sikutit.

Veel üleeile võis Pärnus vesisel jõejääl ohtralt tirgutajaid näha. Isegi täna on siin kandis nii mõnigi inimene jõel ja merel kalaõnne proovimas. Seda ei tasuks aga teha. See on ohtlik!