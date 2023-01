Turismisihtkoha juhtimine läbib Pärnus pöördelist uuenduskuuri

Pärnumaa turismisihtkoha haldamisse ja turundamisse haarati ka piirkonna ettevõtjate ühendus. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS), Pärnu linnavalitsuse ja Pärnumaa omavalitsuste liidu partneriks turismiturunduse alal kaasati Pärnumaa turismiettevõtjate moodustatud mittetulundusühing Destination Pärnu. See on vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, mille liikmeteks eri turismivaldkondade ettevõtjad, kes tegelevad külastusmajandusega.

Turismi mõju Pärnumaa majandusmudelisse on suur. See pole ainult voodikohtade ja söögikordade summa, vaid selle mõju hõlmab samuti paljusid tugi- ja sidusteenuseid. Kanuusõit, golf, ratsutamine, surf, purjetamine, ringrada on vaid lühike loetelu neist otsestest teenustest, mida turism toidab. Turistide rohkus mõjutab muuhulgas ka teatrit, raamatukogu, hambaravi ja autohooldust.