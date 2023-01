Loodusvaatlus ⟩ Kevadine ilm äratas liblikad ja konnad

Sula ja sagedased vihmasajud on veetaset aina kõrgemale meelitanud ja nii mõnigi veekogu on tavapärastest piiridest väljunud ümbruskonda kiikama. Kui jätta kõrvale, et suurvesi toob näiteks jõeäärsetele elanikele peavalu, on see üpris imetlusväärt vaatepilt. Päris igal nädalal ju vesi niisugusel määral ei kerki.