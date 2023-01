Galerii ⟩ Korvpallurid lustisid rekordilise publiku ees, peatreener Kullamäe oli suureskoorilisest võidust hoolimata mängijate vastu kriitiline

“Me oleme teatud olukordades nii pisikesed, teatud mehed eriti,” lausus Kullamäe. “Me oleme korvi all NII pehmed. Korvpall on kontaktne mäng ja sa pead olema seal otsustavam ja agressiivsem. Sul ei ole vabandusi, kui sa ei lähe võitlusse. Sellele ma rõhun. Ma tahan näha, et mehed oleksid valmis minema 1:1 duellidesse, võitlusesse, eriti korvi all. Minu arvates meil see puudub.”