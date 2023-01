Andri Arula ⟩ Ärge ajage mu susse naerma!

Kui Eesti poliitikute raskekahurvägi vaidleb riiklikul telekanalil ettevõtjatele makstavate toetuste üle, on midagi kusagil valesti. No näidake mulle päriselt ka firmajuhti, kes keelduks riiklikust subsiidiumist. Elu oleks siis kui lill, unustame kalkuleeritud riskid ja üldse, milleks meile konkurents. Vägisi meenub riik, kus paljud meist on kunagi elanud.