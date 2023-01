Suur pildigalerii ⟩ Legendaarse “TV 10 olümpiastarti” maakondlikul etapil lunastas finaalipileti 14 noort

Maakondlike etappide korraldaja, Pärnu spordikooli ja spordiklubi Altius treeneri Romet Mihkelsi sõnade kohaselt pole võistlejate arvu vähenemise taga sugugi see, et noortel sportlastel oleks võistlemisisu üleöö otsa saanud, vaid see, et tehnilisemate alade harjutamiseks pole igal pool võimalusi.