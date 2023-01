Muusikakooli bändil ei ole veel nime, aga Koolijazzilt toodi võit juba koju

Noortega kaasas olnud Pärnu muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja Marge Lumisalu sõnutsi teatakse, et sel võistlusel on väga tugev tase ja paljud koolinoorte bändid ei julge seetõttu sinna osalema minna. Lähevadki vaid edasijõudnud ja sel korral oli võistlejaid vaid kolm.

Pärnakate jaoks oli kõva konkurent bänd Stepsel, kes kirjutab juba mitu aastat omaloomingut. Selle liikmed õpivad MUBAs ja nad on muusikaga lapsest saati põhialana tegelnud. “Nende esitust kuuldes oli natuke muserdunud tunne. Kui kuulsime, et võitsime, oli see ikka väga tore sündmus,” jagas Pärn bändikaaslaste rõõmu.

Sügisulu finaalides osalenud Pärngi on lapsest saati solistina laulnud, klaveri saatel. Muusikakool on aga andnud võimaluse seda bändis teha ja see on hoopis teistmoodi.