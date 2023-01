Kristjan Kaunissaare ⟩ Rail Baltic päästab keerulisel ajal 15 000 töökohta

Rail Baltic on teema, mis kajab vastu nii meediast kui sotsiaalmeediast, on spetsialistide suudel ja eri huvigruppide hingel. Kõigi rahustuseks ja täies veendumuses ütlen, et Rail Balticuga on kõik korras ja uue raudtee arendamine käib täistuuridel, keskkonnasõbraliku Eesti ja Euroopa heaks, majanduse hüvanguks.