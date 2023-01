Parempoolsete Pärnumaa nimekirja esinumber on tuntud muusik

Siinse nimekirja teisel kohal on Saue vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim ja kolmandal Pärnu linnaorkestri produtsent ja kultuurielu edendaja Andres Tölp.

Parempoolsete üleriigilise nimistu eesotsas on erakonna esimees Lavly Perling, GoWorkaBiti asutaja ja tegevjuht, Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja ja kolmas aseesimees Siim Valmar Kiisler.

Parempoolsete esimees Lavly Perling märkis, et erakonna valimisnimekirjast leiab palju uusi inimesi, kes seni pole poliitikas osalenud, aga nüüd on nad otsustanud tulla, sest aeg on selline, mis ei lase kõrvaltvaatajaks jääda.