Taskuhääling ⟩ Lauri Ulm: Elektri kõrge hind võiks olla pärast tuuleparkide töölehakkamist ajalugu

AS Enefit Greeni tuule-energia valdkonnajuhti Lauri Ulmi usutles ajakirjanik Sirle Matt.

Sellest, kui kaugel on tuuleparkide kerkimine ja kuidas need tulevikus meie elu mõjutavad, räägib vastses taskuhäälingu saates AS Enefit Greeni tuule-energia valdkonnajuht Lauri Ulm.