Üllar Kütt politseinike tööst põgenikekriisi ajal: Aega iseendale ja oma tervisele oli väga vähe

Me ei saa kuskilt poolt mööda Ukraina sõjapõgenike lainest. Märtsis, aprillis ja mais läks ikka väga suur rõhk selle peale. Töövõit on juba see, et me suutsime vastu võtta tohutult palju sõjapõgenikke ja neid siin aidata: ajutise kaitse menetlused, taotlused ja kõik seesugused asjad. Samal ajal ei jäänud meil [harilikus] politseitöös midagi tegemata. Me küll vähendasime üht-teist, palju pidime hiljem järele tegema, siiamaani menetletakse vanu asju, mida andis edasi lükata, aga otseselt tegemata midagi ei jäänud.