Irina Talviste ⟩ Kui oled pinnuks silmas

Loomulikult teeb meele mõruks, kui kellelgi on ette näidata rida asju, mis rikastavad linnaruumi või on toonud meile arenguhüppe. Esiletõstmist väärivad turismile lennuvärava avamine Helsingi ja Stockholmi suunal, koostöös politseiga senisest suurema turvatunde loomine, Pärnumaa turismile uue hingamise andmine. Endalegi üllatusena tuleb loetelu päris pikk.

Üle pika aja on linnamajanduse abilinnapea naine, kes linnaruumigi vaatab naiseliku pilguga. See on tähtis, et vaatenurk on naiselikum. Julgeme planeerida asju, mis aastaid on riiulil tolmu kogunud. Nüüd teeme ära.