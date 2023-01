Pärnumaa jõutõstjad valiti aasta parimaks

“Tagasivaatavalt saan öelda, et 2022. aasta alguses seatud eesmärgid panid aluse tulemustele. Paljuski ületasin iseenda ootusi. Kahel tiitlivõistlusel saavutatud neljandad kohad olid midagi, millest ei osanud undki näha. Peale selle tiitlivõistluste üksikala medalid: EMi kuld ja MMi pronks olid kindlasti aasta kõrghetked. Uuel aastal on sihid kõrgemad kui kunagi varem,” rääkis Kaljula.

Septembris, päev pärast MM-kulla kaelasaamist tunnistas Lehtla, et maailmameistri aunimetus kõlab uhkelt. “Aga see ei omaks tähtsust, kui ma poleks pälvinud vastaste lugupidamist. Kõik konkurendid avaldasid austust, et said minuga võistelda,” rääkis tulevikutegija toona.