Vesik jätkab rannavollekoondise eesotsas

"Olen seal abiks pigem konsultandi, mitte nende peamise treenerina. Usun, et sellest on abi ka meie esiduole," arvas Vesik.

Volleliidu tegevjuhi Helen Veermäe sõnutsi on koostöö Vesikuga olnud igas mõttes edukas. "Rivo on tugevalt panustanud ja ala on saanud uue hingamise, mis oligi üks eesmärke," kinnitas Veermäe. "Peale selle on mitu meie mängijat saanud tema käe all hindamatuid teadmisi. Meie pilk on suunatud tulevikku ja lepingut pikendades mõtlesime ka järgmisele olümpiatsüklile ja olümpiale kvalifitseerumisele."