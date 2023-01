VIDEO JA FOTOD ⟩ Norra suusameistrivõistlustel medali kaela saanud Alev: Hõbe tundus sel päeval kullamaitsega – ülim emotsioon!

Need, kes seal säravad, on tehtud mehed-naised. Tuletame meelde, et tegu on maailma kõvima suusariigiga, kus lumel liuglejaid, kes sõidaksid MK-sarjas esikümnesse, on jalaga segada. Enamik neist lihtsalt ei pääse suurtele võistlustele, kuna riigi tase on nõnda kõrge. Sel aastal koguneti neljapäevast pühapäevani ja kõva pakasega Gjøvikusse.