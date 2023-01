Enne riigikogu valimisi tuleb oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata

See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks hääletamisega seotud informatsioon.

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised sellekski, et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse veebruari lõpus. Teabelehe eesmärk on anda üldist infot hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valija elukohajärgses omavalitsuses. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.