Äsjased numbrid on ühekorraga nii rõõmustavad kui kurvastavad. Alustades halbadest uudistest, oli Eesti iive ehk sündide ja surmade vahe sügavalt miinuses. Mullu sündis Eestis ainult 11 588 last, mis on alates 1919. aastast, kui sündide andmeid üleriiklikult koguma hakati, madalaim näit. Väga madala sündide arvu peamine põhjus on asjaolu, et praegu pereloomisikka jõudnud naised on ise sündinud varastel 1990. aastatel, kui sündimus Eestis oli samuti väga madal.