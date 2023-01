Pärnu autoturg ⟩ Sõda Ukrainas jättis oma pitseri automüügilegi

Nii nagu mujalgi maailmas, on siinsegi kandi autoostjate lemmikud eri suurusega maasturid: neid müüdi mullu suvepealinnas 593 ehk iga teine esindusest välja vurav sõiduk mahub sellesse raamistikku. Populaarsuselt järgmised on väike-keskklassi autod, mida müüdi eelmisel aastal 173.

Pärnu automüügistatistikat koostav Mariine Auto müügijuht Danel Karpender tõdes, et selline osakaal on püsinud muutumatuna juba aastaid.

“Segmentide osakaalus toimus muutus juba siis, kui tootjad avastasid, et maasturid on just see, mida kliendid soovivad,” lausus ta.