Valimissaade ⟩ Helle Kullerkupp ja Alar Laneman: Juhtima peab kõva käega

Üks julgeolekuaspekte on varjekohtade teema. Veel viis aastat tagasi ütlesid kõik, et see on nii teoreetiline. Et seda on sõjaväelaste jaoks vaja ja et maailm on ammu muutunud. Kahjuks me nägime, mis Ukrainas toimub. Need teemad on endiselt südamelähedased ja vajalikud, kuid tore oleks, kui kunagi tuleb aeg, mil julgeolek võtaks sisse oma tavapärase koha muude eluvaldkondade järjestuses. Tänapäeval on see kahjuks esirinnas.

Kas julgeolekuküsimustes on Eesti erakonnad pigem ühte meelt?

Laneman: Praegu on see tõsti nii. Eestile tuli äratus Ukraina sõjaga. Sellest hetkest hakati õigeid asju tegema. Vaadake, kui paljud praegu ütlevad, et see kolm protsenti (julgeolekukulud sisemajanduse kogutoodangust, toim) on vajalik. Et me juba ammu ütlesime seda. See ei pea paika.

Kümne aasta arengukava kinnitati 21. detsembril (2021. aasta, toim). Seal polnud lõhnagi kolmest protsendist.

Mina sooviksin küll, et me oma ametnike, poliitikute ja rahvatarkusega jõuaksime sinna, et teeme õigeid asju õigel ajal. Alar Laneman.