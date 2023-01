Nokastanud pärnaka kõnele reageerinud päästjaid ootas üllatus

Kell 23.51 teatatas helistaja, et ruumis töötab suitsuandur ja nii ahi kui ka pliit ajavad suitsu sisse.

Kohapeal kontrollimise käigus selgus, et alkoholi tarbinud majaelanikud tegid toas suitsu ja arvasid, et küttesüsteemid ajavad sisse, kuigi üheski küttekoldes tuld ei tehtud.

Päästjad avastasid, et küttesüsteemid olid halvas korras. Maja omanikule anti korstnapühkija telefoninumber ning paluti too kohale kutsuda, et ta süsteemid üle vaataks.