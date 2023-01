Birgit armastab väga loodust ja loomi, kuid korteris elades ei saanud ta kumbagi nautida. Tal küll oli kaks hektarit maad, kus ta kasvatas lambaid ja kitsi, kuid ta tundis, et tahab linnaelu täielikult seljataha jätta ja maale kolida. Paraku on talumaju Saksamaal vähe müügis või on need krõbeda hinnaga. Birgit käis 2020. aastal Eestis ja kuna talle jäi meie riigist väga hea mulje otsustas ta uurida Eesti kinnisvaraportaalegi. “Pihlaka talu oli esimene, mida ma müügis nägin. Armusin sellesse silmapilk,” rääkis Birgit. “Sain aru, et see on mu kodu.”