Pildid ⟩ Õppekogunemisel on asju, millest isegi president Karisele ei räägita

Laanepõllu ülesanne on juhtida staabis salastatud asukoha ja võitlejate arvuga rühmi. Tema jutu järgi pole õppuses iseenesest midagi erilist: selleks, et oskused rooste ei läheks, tuleb õpitut ikka üle korrata. Erinevus seisneb asjaolus, et varem elati õppuse ajal telkides. “Ukraina sõda õpetas, et see pole turvaline: soojuskaameraga droonid leiavad laagri kergesti üles,” selgitas Laanepõld ja täpsustas, et ohutum on ööbida katuse all. “See ei pea olema eluhoone, sobivad ka näiteks töökojad.”