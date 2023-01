Pärnumaa parim noorsportlane treenib eesmärkide nimel pool aastat päikese all

Veel veeti Raimondi restorani üks suur tinakann ehk Stockholmi pärnulaste auhind. Nimelt panid 1944. aasta sügisel Vene vägede Eestisse tungimise eel kodumaalt pagenud ja Stockholmis uue elupaiga sisse seadnud endised pärnulased 1991. aastal välja igavesti rändava auhinna Pärnumaa aasta parimale noorsportlasele. See Enn Halliku välja antav tunnustus on nüüd saanud külge juba 32 graveeringut, peegeldades Pärnumaa spordi ajalugu. 2022. aasta tegude eest lisati sinna nüüd Sandri nimi.

"Gent-Wevelgem, Rahvuste karikas, teine koht," avaldas noosportlane 2022. aasta märtsis tehtud hooaja kõvima etteaste, kus võidu nimel pingutas ligemale 150 kõrgel tasemel noort eurooplast. "EM-pronks on küll väga hea, aga see on rohkem tiimivärk. Rahvuste karikal olin ikka enda eest väljas."