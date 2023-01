Vaprusel jäi kolmandas matšis punktiarve avamata, tiimiga liitus varasem Tammeka mees

Tiimiga liitus 28aastane poolkaitsja Sander Kapper, kes esindas eelmisel hooajal Tartu Tammekat ja sai kirja 31 matši, kaks väravat ja kolm söötu. Kogenud mängumees, kel on kõrgliigas kirjas 215 kohtumist, oli Tartus jätkamas, ent detsembri lõpus, päev enne põlveoperatsiooni, võttis Tammeka pakkumise tagasi ja välejalgne trikitaja sõlmis lepingu Vaprusega.

Seejuures on Kapper tippkonkurentsis kuulunud nii liiga parimate triblajate kui enim vigu teenivate pallurite hulka. "Soovin tänada Vapruse juhtkonda võimaluse eest jätkata oma jalgpallurikarjääri kõrgliigas. Ootan koostööd treeneriga väga, et tema kogemustest õppida. Tunnen, et olen võimeline aitama klubi saavutama seatud eesmärke," rääkis 2015. aastal Viljandi Tulevikus profikarjääri alustanud Kapper uue võistkonna vahendusel.