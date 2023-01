“Tegelikult see päris kohtumine valijatega pole, aga ma loodan, et mõni inimene ikkagi Eesti 200 valib,” lausus Peeter Tali Pärnus Veinikodus toimunud valimiskohviku alguses. Selle kohta, et tegu pole tavapärase valimisprogrammi tutvustamisega, strateegilise kommunikatsiooni ja riigikaitse ekspert kolonel Tali ei luisanud. Enam kui kahe tunni jooksul erakonna valimislubadustest eriti palju juttu ei tehtud, kuid torkeid võimulolijate valimisprogrammi suunas siiski oli.