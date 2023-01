Alar Karis: Vaid Eesti kirjanduse kaudu sünnib eesti vaim ja mõte

President Alar Karis ütles Eesti kirjanduse päeva pidulikul lipuheiskamisel Toomapeal, et me peame oma kultuuri ja loojaid hoidma.

Täna on Eesti kultuuriloos on märgiline päev – me pühitseme riikliku tähtpäevana oma kirjandust, meie kultuuri üht alustala. 7. detsembril 2022. aastal pidas meie riigikogu Eesti kirjandust niivõrd oluliseks, et andis sellele rahvaalgatusele tiivad. Ja seda põhjusega.